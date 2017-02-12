اشتباكات في مطار عدن وطائرات التحالف تحلق في سماء المنطقة

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عدن – اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في وقتٍ متأخرٍ من مساء السبت، بين قوات من ألوية الحماية الرئاسية، وبين القوة التي كانت تتولى حماية مطار عدن الدولي بقيادة العقيد صالح العميري ( أبو قحطان ) .

وأفاد مصدر محلي في محافظة عدن جنوب اليمن لـ ” سبوتنيك ” أن القوات العسكرية اشتبكت مع قوات (ابو قحطان) الذي رفض قرارًا بنقل حماية المطار إلى قوات أمنية أخرى.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات رئاسية بتسليم مهمة حماية المطار لقوت أمنية أخرى تتبع ألوية الحماية الرئاسية، وسحب المجاميع التي تتمركز بداخله بقيادة (أبو قحطان) ، إلا ان الأخير رفض هذه الأوامر” بحسب المصدر”.

بالإضافة إلى ذلك قال المصدر: إن” الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي يحلق في سماء عدن تزامنا مع الاشتباكات في المطار”.

موضحا أن” الطيران شن غارة على مواقع قوات الحماية الخاصة بالمطار، في حين رد جنود الحماية على الطيران بالمضادات”، وفقًا لـ «سبوتنيك».

فيما أشارت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي بتوقف الاشتباكات، وعودة الهدوء إلى محيط مطار عدن الدولي، عقب تسلم قوات الحماية الرئاسية مسؤولية تأمين المطار.