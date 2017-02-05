«اصعد إلى عليائكِ فيّ» يجمع ثنائية الحس والروح

رؤية

رام الله- صدر حديثا عن “مكتبة كل شيء” في حيفا، ديوان “اصعد إلى عليائكِ فيّ”، للشاعرة الفلسطينية فاطمة نزال، يقع في 124 صفحة من القطع المتوسط، الغلاف عبارة عن إحدى لوحات الفنان الفلسطيني محمود شاهين

تمحورت قصائد الشاعرة التي جاءت في ثلاث مجموعات حول القضايا الإنسانية، سواء في بعدها الذاتي الخاص بذات الشاعرة كما في قصائد المجموعة الأولى، أو على مستوى وجدانيات الحب الشفيف كما تصورها قصائد المجموعة الثانية، وحضرت كذلك الأم في عدة نصوص، وانفردت المجموعة الثالثة من قصائد الديوان بميزة أنها قصائد قصيرة، وقصيرة جدا، وتركتها الشاعرة دون عناوين، إضافة إلى أن الشاعرة قد أهدت الديوان إلى روح أمها البهيّة.

يصف الكاتب التونسي حبيب بلحاج سالم، في مقدمة الديوان، الشاعرة بأن “قلبها ألف باب”، مشيدا بالديوان وقصائده ولغته المفتوحة الدلالة، مضيفا “أنّ ثنائيّة الحسّ والروح، وهي تتحوّل، لينصهر طرفاها في وحدة الحسّيّ والروحي أو الحسيّ الروحيّ، هي العصب الشعري الذي يشدّ كل المدوّنة الشعرية لفاطمة نزال”.

من جهة أخرى ينفرد الديوان البكر لنزال، بشكل عام، بتلك اللغة المعتمدة على الألفاظ ذات الجرس الهادئ، وامتزاج الموضوعات التي تحيل إلى القضايا الوطنية بالبعد الذاتي والإنساني، ليشكل نسيجا شعريا متماسكاً.