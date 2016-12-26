اعتقال سياسية تركية بارزة موالية للأكراد

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أنقرة –اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب بتركيا، اليوم الإثنين، نائب الرئيس المشارك في “حزب الشعوب الديمقراطي” آيسل توغلوك، في منزلها بالعاصمة أنقرة، عقب سلسلة من الاعتقالات التي طالت زملائها من أعضاء الحزب.

ووصف الحزب اعتقال توجلوك بأنه “غير قانوني”.

وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية بأنها قيد التحقيق بتهم التورط في الإرهاب.

ويشار إلى أن توجلوك تعمل محامية للدفاع عن المعتقلين من قادة “حزب الشعوب الديمقراطي”.

وتحتجز السلطات حالياً 12 من نواب البرلمان الأعضاء في الحزب، ومن بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، حيث رفع البرلمان الحصانة عن جميع نواب الحزب تقريباً، والبالغ عددهم 59.