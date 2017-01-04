اعتقال شخص في لندن فور وصوله من القاهرة بشبهة الإرهاب

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لندن- ألقت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل في مطار هيثرو الدولي في لندن للاشتباه بأنه إرهابي. وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن الرجل اقتيد إلى الحجز بواسطة شرطة مكافحة الإرهاب، بعد وصوله إلى بريطانيا على متن رحلة قادمة من القاهرة، ألقي القبض على الرجل للاشتباه في أن بحوزته مقالات تحوي معلومات يرجح أنها مفيدة بالنسبة لمن يعتزم ارتكاب عمل إرهابي.

وتم تفتيش أحد العقارات في لندن في إطار التحقيقات، وكشفت الشرطة أنه سبق التخطيط لهذا الاعتقال، مشيرة إلى أنه ليس له علاقة بتنظيم داعش أو الصراع في سوريا.