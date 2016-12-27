اعتقال مساعد أبوبكر البغدادي شرق الموصل

رؤية

بغداد – أعلن مصدر أمني الثلاثاء اعتقال مساعد زعيم تنظيم داعش و14 عنصرا آخرين من التنظيم في شرق مدينة الموصل شمال العراق.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال المصدر إن قوة من مكافحة الإرهاب تمكنت بعملية نوعية، من اعتقال أبو حارث المتيوتي، وهو مساعد أبو بكر البغدادي، بالإضافة إلى 14 عنصرا آخرين يعتبرون خلايا استخبارية يعتمد عليها التنظيم”، مشيرا إلى أن “الاعتقال تم في حي البكر”.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عملية اعتقال المتيوتي جاءت من خلال معلومات أدلى بها سكان الحي عن موقع تواجده والعناصر الآخرين”.

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة “داعش”، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر لتحرير نينوى.