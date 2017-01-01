اعتقال مغربية حاولت تهريب شاب بحقيبة سفر إلى أسبانيا

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مدريد – اعتقال سيدة مغربية عقب محاولتها تهريب شاب غابوني إلى أسبانيا بعد أن اختبأ داخل إحدى حقائب سفرها.

وتمكن حرس الحدود الإسباني من القبض على المرأة المغربية في جيب سبتة الخاضع للسيادة الإسبانية يوم السبت، وفقا لما ذكرت صحيفة”ديلي ميل”.

وكشفت السلطات الأمنية الإسبانية، من خلال بلاغ رسمي، أن المسؤولين الأمنيين الإسبان انتابهم الشك أمام عصبية السيدة المغربية، مما الذي دفعهم إلى مطالبتها بفتح الحقيبة، ليجدوا في داخلها مهاجرا سريا في حالة صحية استدعت تقديم الإسعافات الضرورية، نتيجة النقص الذي عاناه من قلة الأوكسجين، وفقا لما ذكر موقع “أخبار اليوم”المغربي.