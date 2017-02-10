اعتقال 25 شخصاً عقب أعمال الشغب في ضواحي باريس

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باريس – نقلت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 25 شخصاً بعد أعمال شغب جديدة وقعت أمس الخميس في عدة بلديات بضواحي باريس واستمرت حتى فجر اليوم، ضمن موجة الغضب على خلفية اتهام الشرطة باستخدام القوة المفرطة والاعتداء على شاب خلال اعتقاله.

ووفقا لما نقلت وكالة «فرانس برس»، احترقت العديد من السيارات خلال أعمال الشغب التي وقعت في عدة ضواحي من بينها تريمبلي أون فرانس، وبييريفيت، وبوبيني، ونوازي لو جران، فضلاً عن أولنيه سو بوا، البلدية التي شهدت بداية التوتر.

وتأتي أعمال الشغب في ظل غضب الشباب في هذه الضواحي مما يعتبرونها معاملة عنيفة من الشرطة تجاههم.

وكان التوتر قد بدأ عندما وجهت اتهامات ضد 4 أفراد من الشرطة باستعمال القوة المفرطة عند اعتقال شاب أسود يدعى تيو (22 عاماً) في 2 فبراير الجاري وقيام أحدهم بإدخال عصا في فتحة الشرج، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي.

وعلى الرغم من أن التحقيقات الأولى للشرطة كشفت أمس للصحافة أن الشرطي لم يقم بإدخال العصا عمداً، إلا أن الأمر سبب موجة من السخط في فرنسا.