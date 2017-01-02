اعتقال 8 أشخاص على خلفية هجوم الملهى بإسطنبول

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أنقرة – اعتقلت قوات الأمن التركية، 8 أشخاص، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول ليلة رأس السنة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين.

وكان تنظيم “داعش” أعلن مسؤوليته عن الهجوم، الذي أدى إلى مقتل 39 شخصا، وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية، تحديد هوية 38 من إجمالي 39 قتيلا، جراء الهجوم.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في وزارة العدل، قولهم إن بين القتلى 11 تركيا، وشخص واحد يحمل الجنسيتين التركية والبلجيكية، والباقين من 11 جنسية أخرى.

«وكالات»