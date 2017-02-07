افتتاح قمة شراكة الأعمال البحرينية الهندية فى المنامة

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المنامة – افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، زايد الزيانى، اليوم الثلاثاء، قمة شراكة الأعمال البحرينية الهندية.

وأشاد الزيانى، فى كلمة خلال حفل الإفتتاح بالعلاقات الإقتصادية بين البحرين والهند، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر عبر الفعاليات والمبادرات وشراكات الاعمال وتشجيع الإستثمار المشترك وإقامة المشاريع التى تجسد هذه التوجهات.

وقال إن البحرين أصبحت مقراً للعديد من المشروعات العالمية الضخمة فى ظل ما توفره من مقومات وتسهيلات، وتطوير القوانين والتشريعات، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستحداث الأنشطة الإقتصادية، مشيرًا إلى ارتباط البحرين بأكثر من 40 اتفاقية تجارية وإقتصادية مع مختلف بلدان العالم.

وبلغ حجم التبادل التجارى غير النفطى بين البحرين والهند العام الماضى 648 مليون دولار.

وحضر افتتاح قمة الاعمال المشتركة ألوك كومار سينها سفير الهند المعتمد لدى البحرين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من كلٍ من البحرين والهند.

(وكالات)