افتتاح معرض «أسرار مصر الغارقة» بسويسرا الخميس

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القاهرة – غادر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، مساء الأربعاء، إلى مدينة زيوريخ بسويسرا لافتتاح معرض «أسرار مصر الغارقة» صباح غد الخميس.

وأوضح أكمل محمد، أمين لجنة المعارض الخارجية بوزارة الآثار أن متحف رايتبرج بمدينة زيورخ السويسرية سيستضيف المعرض لمدة ستة أشهر، وذلك بعد انتهاء رحلته بالمتحف البريطاني بلندن، والتي بدأت في مايو 2016 واستمرت لمدة أربعة أشهر.

وأشار «محمد» إلى أنه عقب انتهاء مدة عرضه بسويسرا يكون المعرض قد أنهى جميع جولاته في ثلاث مدن أوروبية بدأها بالعاصمة الفرنسية باريس ومن ثم لندن وأخيرا سويسرا ليعود من جديد إلى وطنه مصر.

من جانبها قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف المصرية، إن معرض «آثار مصر الغارقة» يضم 293 قطعة أثرية تحكي أساطير الإله «أوزيريس» وأثار مصر الغارقة والتي عثر عليها بمدينتي هيراكليون وأبوقير وميناء الاسكندرية الشرقي.

وقد تم اختيار هذه القطع من عدد من المتاحف المصرية وهي متحف مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني والمتحف البحري والمتحف القومي بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وفقا لـ«المصري اليوم».