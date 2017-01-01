اقتحام 100 مستوطن إسرائيلي للأقصى المبارك

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القدس المحتلة –نقلت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأحد، اقتحام نحو مئة مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات استفزازية داخل باحاته وسط احتجاجات المصلين المسلمين.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو مئة مستوطن إسرائيلي إلى جانب خمسين مرشداً سياحياً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي يؤمن دخولهم وخروجهم.

وتشهد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تصاعداً كبيراً في ظل دعوات جماعات متطرفة لاقتحامه عشية عيد “الأنوار” اليهودي الذي ينتهي اليوم، ورداً على مخططات الحكومة الإسرائيلية بإخلاء مستوطنة عيمونة.