اكتشف.. رأي مفيد فوزي في عمرو دياب وأصالة وأحلام

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القاهرة – خلال استضافته في برنامج “صبايا الخير” مع المذيعة ريهام سعيد، كشف الإعلامي مفيد فوزي عن رأيه في عدد من نجوم الغناء العربي.

وعن رأيه في الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقال مفيد فوزي إن ثباتها غير انفعالي، واستدل في هذا بأنها عندما أعلنت اعتزالها في 2016، ظلت فترة تتحدث عن الاعتزال والعودة عنه وشغلت الكثيرين بهذا الموضوع، بينما وصف صوتها بأنه “بديع”.

كما علّق مفيد فوزي على ما قالته شيرين عن المطرب عمرو دياب في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.

كذلك تحدث فوزي عن رأيه في عمرو دياب، فقال إنه ليس من محبيه، وأن صوته لا يطربه ولا يحب أغانيه، وإنما يحب “كاريزمته” فقط وحضوره الطاغي على خشبة المسرح.

أما عن رأيه في المطربة السورية أصالة نصري، فقال إنها المطربة التي تطربه من مطربي الجيل الجديد، وقال إنها تهوسه عندما يستمع لصوتها.

وتابع ليحكي أنه كلّف شخصا بأن يعطيه كل حلقات برنامجها “صولا” ليشاهدها بمفرده ليلا كي يستمتع بجلساته الطربية، أما عن رأيه في أصالة كإمراة فأكد أنها تعجبه كثيرا بسبب قوة شخصيتها، كما شدد على إعجابه بغنائها في السهرات الخاصة واللقاءات أكثر من غنائها في الحفلات، لأنها تغني بـ “سلطنة”، على حد تعبيره.

وكشف مفيد فوزي في لقائه في برنامج “صبايا الخير” عن رأيه في المطربة الإماراتية أحلام، فقال إنه يحترم كبريائها كثيرا، ويشعر بأنها “جدعة” وقوية بحسب وصفه، وأشار أنها تمتلك صوتا قويا، ولا يهمها أحدا لأن لديها موهبة كبيرة، وأضاف أنه يسعد كثيرا عندما يجدها مع نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol.