الآن.. تطبيق « Youtube Go» على أندرويد

رؤية

كاليفونيا – طرحت شركة جوجل أخيرا تطبيقها الجديد Youtube Go بعد إعلان الشركة الأمريكية عنه أول مرة فى سبتمبر الماضى، لمساعدة المستخدمين على توفير البيانات أثناء مشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو.

ووفقا لموقع thenextweb الهولندى يتيح لك التطبيق اختيار ما إذا كنت ترغب فى بث الفيديوهات التى اخترتها مباشرة أو تحميلها لمشاهدتها أوفلاين فيما بعد بجودة قياسية ومنخفضة، كما يمكنك أيضا إرسال ملفات الفيديو إلى مستخدمين أخرين ليوتيوب جو بالقرب منك.

ويعرض لتطبيق فى الشاشة الرئيسية حاليا مجموعة من الفيديوهات القابلة للتحميل التى قد تروق لك، جنبا إلى جنب مقاطع الفيديو المقترحة على التطبيق يوتيوب، لكن لا يمكنك اختيار اختبار مشاهدة الفيديو بجودة 720P أو أعلى، لكن مناسب اليدين للمستخدمين الذين يرغبون فى تجنب استخدام بيانات الهاتف بشكل دائم، فميزة مشاركة الفيديو أوفلاين مثير للاهتمام.

ويتاح التطبيق رسميا للاختبار فى الهند عبر جوجل بلاى، ويمكن الحصول على نسخة APK