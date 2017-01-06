الأحد المقبل.. وزير الخارجية المصري يزور مسقط لتعزيز العلاقات

رؤيـة

القاهرة – يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعد غد الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط، ناقلاً رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الملك السلطان بن سعيد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أن زيارة شكري إلى سلطنة عمان تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية/ العمانية تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة، بحسب موقع «24» الإماراتي.

وأضاف أبو زيد أنه سيتم أيضاً خلال الزيارة استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديداَ للأمن القومي العربي، مؤكداَ في هذا الصدد وجود توافق في الرؤى بين مسقط والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات العالم العربي، وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف.