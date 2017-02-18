الأحمر يعزي الإمارات بوفاة سفيرها بأفغانستان وجنودها في اليمن

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عدن – بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر برقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان عزاهما في وفاة السفير الإماراتي بجمهورية أفغانستان الإسلامية جمعة الكعبي في التفجير الإرهابي بقندهار.

وأشار نائب الرئيس إلى أن الحادثة الإرهابية التي أودت حينها أيضا بخمسة مواطنين إماراتيين يعملون في المجال الإنساني تكشف خطورة الإرهاب وبشاعة الإرهابيين وانحرافهم وبُعْدهم المطلق عن مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا السمحة وضمائرنا الإنسانية.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية برقيتين مماثلتين لنائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استشهاد الجندي أول سليمان الجهوري والرقيب نادر مبارك عيسى اللذان استشهدا أثناء مشاركتهما في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والهادفة إلى إعادة الشرعية في اليمن.

وأشاد نائب الرئيس في برقياته بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات وقال: “إن هذه الحوادث برمتها خيرُ شاهدٍ ودليلٍ على البصمات الإنسانية والجهود الخيّرة لدولة الإمارات بقيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين وتكشف التضحيات التي تدفعها هذه الدولة من خيرة أبنائها في سبيل المهام النبيلة والصادقة”.

ولفت إلى الشجاعة والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة الإماراتية مع بقية قوات التحالف إلى جوار اليمنيين الذين امتزجت دمائهم فأنتجت هدفاً واحداً ومصيراً واحداً وجميع تلك التضحيات ترخص في سبيل دحر العصابات الإرهابية المتمثلة في جماعة الحوثيين الانقلابية التي تتفق في الهدف والأسلوب مع ما يقترفه الإرهاب في أكثر من دولة ابتُليت بهذا الداء الخبيث.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقدير القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني لتلك المواقف الشجاعة لقيادة دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم المستمر للشرعية في شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإغاثية وغيرها..مؤكداً بأن ذلك الدعم وتلك الأدوار لن ينساها التاريخ أو يطويها مرور السنين والأيام.

وأعرب الفريق الركن علي محسن صالح عن التعازي الحارة وأصدق المواساة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء الأبطال، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وذلك وفقًا لـ «وسائل الإعلام اليمنية».