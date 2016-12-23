الأخبار الكاذبة.. تاريخ طويل من التزييف والخداع

رؤية

ترجمة – آية سيد

المصدر – مجلة بلوتيكو

شهد التاريخ في فترات مختلفة مجموعة من الأخبار الكاذبة والحوادث المختلقة التي ترتب عليها تداعيات غاية في السوء مثل اضطهاد جماعة ما أو قتل إنسان بريء.

الأخبار الكاذبة” أطلت مجدداً. من قصص مزيفة عن اتهام هيلاري كلينتون الوشيك إلى خرافات عن عامل بريد في أوهايو يخرّب أصوات الاقتراع الغيابي لصالح دونالد ترامب, بدأت الروايات الجيدة والمؤذية في الانتشار سريعاً وعلى نطاق واسع على تويتر وفيس بوك. في بعض الحالات كانت لها نتائج عنيفة: في أوائل هذا الشهر قان رجل مسلح بإطلاق النار داخل مطعم في واشنطن, مدعياً إنه يحقق في بلاغات (كاذبة) عن أن مساعد كلينتون جون بوديستا يترأس عصابة للاعتداء على الأطفال هناك.

لكن وسط كل القلق الإعلامي البالغ من الأخبار الكاذبة وكيفية التعامل معها, هناك حقيقة يبدو إنها ضاعت: الأخبار الكاذبة ليست ظاهرة جديدة. لقد كانت موجودة منذ أن أصبح الخبر فكرة منذ 500 عام مع اختراع الطباعة – قبل فترة طويلة من الأخبار “الموضوعية” المصدّقة التي ظهرت منذ قرن تقريباً. منذ البداية, إتجهت الأخبار الكاذبة لأن تكون مثيرة ومبالغ فيها, مُصممة لإشعال المشاعر والأحكام المسبقة. وفي أكثر الأحيان حرضت على العنف. اعتمدت آلة الدعاية النازية على نفس الأنماط من القصص المزيفة. لعل الأمر الأكثر خطورة هو القدر الذي أثبتت به الأخبار الكاذبة إنها مستمرة وقوية بصورة مرعبة.. مع تدهور المؤسسات الإخبارية الموثوقة في أنحاء الدولة, من سيوقف هذه الأخبار اليوم؟

انطلقت الأخبار الكاذبة في نفس الوقت الذي بدأت فيه الأخبار في الانتشار على نطاق واسع, بعد أن اخترع جوهانس جوتنبيرج الصحافة المطبوعة عام 1439. كان من الصعب التحقق من الأخبار “الحقيقية” في ذلك العصر. كان هناك العديد من مصادر الأخبار – من المطبوعات الرسمية للسلطات السياسية والدينية, إلى روايات شهود العيان من البحارة والتجار – لكن لم يكن هناك مفهوم الأخلاق الصحفية أو الموضوعية. كان على القراء الباحثين عن الحقيقة الانتباه جيداً. في القرن السادس عشر, اعتقد أولئك الذين يريدون أخباراً حقيقية أن التقارير الحكومية السرية المسربة مصادر موثوقة, مثل مراسلات حكومة البندقية, المعروفة بالتقارير. لكن لم يمر وقت طويل قبل أن تتبع الوثائق الأصلية المسربة تقارير أخرى مزيفة. بحلول القرن السابع عشر, بدأ المؤرخون لعب دور في تأكيد صحة الأخبار عن طريق نشر مصادرهم كهوامش يمكن التحقق منها. أيضاً محاكمة جاليليو بسبب اكتشافاته عام 1610 خلقت رغبة لوجود أخبار يمكن التحقق منها علمياً وساعدت في خلق مصادر إخبارية علمية مؤثرة.

لكن مع توسع الطباعة, انتشرت الأخبار الكاذبة, من القصص المذهلة عن وحوش البحر والساحرات إلى الإدعاءات بأن الآثمين هم المسئولين عن الكوارث الطبيعية. كان زلزال لشبونة عام 1755 واحداً من القصص الإخبارية الأكثر تعقيداً على مر التاريخ, حيث ألقت الكنيسة والكثير من السلطات الأوروبية اللوم في حدوث الكارثة الطبيعية على إنها عقاب إلهي للآثمين. ظهر نوع جديد كلياً من نشرات الأخبار الكاذبة في البرتغال, التي زعمت أن بعض الناجين يدينون بحياتهم لتجلي مريم العذراء. هذه الروايات ذات الصبغة الدينية للزلزال أثارت الفيلسوف التنويري الشهير فولتير لمهاجمة التفسيرات الدينية للأحداث الطبيعية, وحولت فولتير أيضاً إلى ناشط ضد الأخبار الدينية الكاذبة.

كان هناك الكثير من هذا في ذلك العصر. عندما انتحر ماركأنطوان كالاس, ذو الاثنين والعشرين ربيعاً وابن تاجر بروتستانتي محترم في تولوز, عام 1761, نشر نشطاء كاثوليك أخباراً بأن والد مارك, جان, قتله لإنه أراد اعتناق المذهب الكاثوليكي. نشرت السلطات القضائية المحلية لافتات تدعو الشهود القضائيين لتأكيد الرواية, مما حوّل الشائعات إلى وقائع رسمية, وبالتالي إلى أخبار رسمية.

أُدين جان كالاس بسبب الشهادة التي غذتها الشائعات وتعرض للتعذيب العلني والوحشي قبل إعدامه. كتب فولتير, بعد أن أرهبه العمل الوحشي, هجوماً مضاداً يشرح عبث أن مارك كالاس كان لديه فهم تام لمعنى تغيير المذهب وأن والده المسالم شنقه. أشعلت قصة كالاس في نهاية المطاف الغضب على مثل هذه القصص القانونية المزيفة, والتعذيب وحتى الإعدام. أصبحت القصة معياراً لعصر التنوير نفسه.

مع هذا لم تستطع الثورة العلمية والتنوير وقف تدفق الأخبار الكاذبة. على سبيل المثال, في السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية, ظهرت سلسلة من النشرات في باريس تفضح لأول مرة تفاصيل عجز ميزانية الحكومة التي توشك على الإفلاس. جاء كل منها من معسكر سياسي منفصل, وكل منها عارض الآخر بأرقام مختلفة, وإلقاء اللوم في حدوث العجز على وزراء مالية مختلفين. في النهاية, من خلال تسريبات حكومية والمزيد من الروايات التي يمكن التحقق منها, أتيح قدر كافي من المعلومات للقراء لكي يكوّنوا فكرة عامة عن الوضع المالي للدولة؛ لكن, مثل اليوم, كان على القراء أن يكونوا متشككين وماهرين حتى يكتشفوا الحقيقة.

حتى مؤسسونا المبجلون كانوا من صانعي الأخبار الكاذبة لأغراض سياسية.من أجل إشعال الحماسة الثورية, اختلق بن فرانكلين نفسه قصص دعائية حول هنود سفاحين “سالخين لفروة الرأس” يعملون بالتواطؤ مع ملك بريطانيا جورج الثالث. نشر قادة ثوريون آخرون قصص دعائية مزيفة عن أن الملك جورج كان يرسل آلاف الجنود الأجانب لذبح الوطنيين الأمريكيين وقلب دفة حرب الاستقلال لكي يجعلوا الناس ينضمون إلى ويؤيدون القضية الثورية.

بحلول القرن التاسع عشر, عادت الأخبار الكاذبة مرة أخرى, والتي دارت حول قضايا العرق. كانت المشاعر والمخاوف العرقية الأمريكية قوية في تأليف قصص كاذبة. كانت واحدة من “الصناعات الريفية” المستمرة للأخبار الكاذبة في أمريكا ما قبل الحرب هي قصص الأمريكيين الأفارقة الذين يصبحون بيض بصورة تلقائية. في حوادث أخرى, التقارير الإخبارية الكاذبة عن ثورات العبيد أو عن جرائم العبيد أدت إلى حوادث عنف مريعة ضد الأمريكيين الأفارقة.

لاقت الإثارة دائماً إقبالاً كبيراً. في أوائل القرن التاسع عشر, ظهرت الصحف الحديثة في المشهد, التي نشرت الأنباء المثيرة والفضائح, وأيضاً القصص المزيفة لزيادة التداول. أدعت “خدعة القمر العظيمة” في صحيفة نيويورك صن عام 1835 بوجود حضارة فضائية على القمر, والتي جعلت صحيفة صن واحدة من الصحف الرائدة والمدرة للأرباح. في عام 1844, أدعت صحيفة مناهضة للكاثوليك في فلادلفيا كذباً أن رجال أيرلنديين يسرقون الأناجيل من المدارس العامة, مما أدى إلى أعمال شغب عنيفة وهجمات على الكنائس الكاثوليكية. خلال العصر المذّهب, ازدهرت الصحافة الصفراء, باستخدام حوارات مزيفة, وخبراء مزيفين وقصص كاذبة لإثارة التعاطف والغضب حسب المطلوب. نشر جوزيف بوليتزر في صحيفة نيويورك وورلدقصصاً درامية عن جرائم مبالغ فيها لبيع الصحيفة. في العِقد الأخير من القرن التاسع عشر, استخدم البلوتوقراطيون أمثال ويليام راندولف هيرست وصحيفته مورنينج جورنال المبالغة للمساعدة في إشعال الحرب الإسبانية الأمريكية. عندما أرسل مراسل هيرست في هافانا برية مفادها أن الحرب لن تقوم, رد هيرست – مصدر الإلهام لأورسون ويلز في فيلمه المواطن كين– رده الشهير: “قدم لي الصور, وأنا سأقدم لك الحرب.” نشر هيرست صوراً مزيفة لمسئولين كوبيين يفتشون نساء أمريكيات بطريقة مهينة – وحصل على الحرب التي أرادها.

أحد الجوانب المشرقة في هذا التاريخ الطويل والمرعب للأخبار الكاذبة هو ان الصحافة الصفراء ونتائجها – من العنف الأهلي إلى الحرب – تسببت في رد فعل عنيف, وجعلت الجمهور يبحثون عن أخبار موضوعية أكثر. كانت هذه السوق المزدهرة هي ما أشعلت صعود الصحافة الموضوعية نسبياً كصناعة في أمريكا في مطلع القرن. للمرة الأولى, وظفت الصحف الأمريكية صحفيين لتغطية الأخبار المحلية والمجالس التشريعية, وبنت سلسلة من الثقة بين الصحفيين المحليين والوطنيين والجمهور.

في حين أن الصحافة الحزبية والإثارة لم تختفي تماماً, إلا أن الصحافة الموضوعية أصبحت نموذج أعمال ناجح – وأيضاً, حتى وقت قريب, النموذج المهيمن. في عام 1896, اشترى أدولف أوكس صحيفة نيويورك تايمز, متطلعاً لإصدار صحيفة قائمة على “الحقائق” والتي ستكون نافعة لطبقة المستثمرين الأثرياء عن طريق تقديم معلومات موثوقة عن الأعمال وأخبار عامة. أظهر أوكس أن الأخبار لا يجب أن تكون مثيرة لكي تكون مربحة, على الرغم من إتهام الصحيفة بإنها ناطقة بلسان “حاملي السندات.”

بالطبع, الإجماع على الصحافة الموضوعية له سقطاته. مع حلول الحرب العالمية الثانية, وفي ضوء الآلات الدعائية النازية والشيوعية, كان يوجد قلقاً من تدخل الحكومة الأمريكية وقت الحرب في إصدار دعاية إخبارية. في الخمسينيات, تم إتهام جوزيف ماكارثي بخداع الصحفيين مثل “كلاب بافلوف,” لكن أصرت مقالة في صحيفة نيويوركرفي تلك الفترة على أن الصحفيين يجب أن ينقلوا الأخبار دون أن “يخبروا القراء أي ’حقائق‘ حقيقية وأيها ليست كذلك.” بحلول الستينيات, وّقع جيل جديد من الصحفيين على نقل القصص “غير التابعة للمؤسسة.” الكثير من هؤلاء الصحفيين شككوا في مفهوم الموضوعية نفسه, ومع هذا, خضعوا للمبدأ التوجيهي الأساسي لنقل الأخبار القائم على المصادر الموثوقة وحسنة السمعة.

لم تواجه المعايير الصحفية لعصرنا تحديات خطيرة حتى صعود الأخبار الناشئة من الإنترنت, وأصبحت الأخبار الكاذبة قوة نافذة مجدداً. يمكنك القولبأن الأخبار الرقمية جلبت الصحافة الصفراء إلى الواجهة. مثلاً, اللوغاريتميات التي تخلق التغذية والتجميعات الإخبارية لا تكترث للدقة والموضوعية. في نفس الوقت, ظاهرة الأخبار الرقمية قضت على قوة الصحافة المستقلة التقليدية ذات التفكير الموضوعي – من ناحية المال والقوة العاملة.

يرسم تقرير “حالة الإعلام لعام 2016” الصادر من مركز بيو للأبحاث صورة قاتمة لمعظم منظمات الأخبار الجادة. إيرادات الدعاية منخفضة, وتخفيض العمالة مستمر, وعدد الصحف انخفض بنسبة 100 منذ 2004. في الفترة بين 2003 و2014, مع انخفاض الصحافة المطبوعة, انخفض عدد الصحفيين المحترفين في المجالس التشريعية بنسبة 35 في المائة. أصبح الصحفيون المحترفون المتخصصون في الأخبار المحلية أيضاً سلالة منقرضة. هؤلاء الأشخاص, الذين تدربوا على المبادئ الصحفية الأساسية, كانوا معروفين محلياً وموثوقين. كان يمكن إيجادهم في الحانات والمدارس المحلية وعملوا كرابط بشري بين المجالس التشريعية, وواشنطن, والشعب الأمريكي. كان يُنظر لهم كأبطال محليين. لكن اليوم, هؤلاء الذين يمثلون القدوة الشعبية والروابط المجتمعية اختفوا, واختفت معهم مصفاة موثوقة داخل المجتمع المدني – التي يمكنها أن تخبر السلطة والمواطن المحلي أن الأخبار الكاذبة ليست كاذبة وحسب, وإنما قد تكون قاتلة أيضاً.

الأخبار الحقيقية لن تعود بأية طريقة ملموسة على المستوى المحلي التنافسي, أو كمحفز للرأي في عالم حيث لا تعتمد غالبية السكان على مصادر الأخبار المقدمة بإحترافية والكثير من الأخبار تُصفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وبواسطة الحكومات. وبينما تتبدد الأخبار الحقيقية, تنمو الأخبار الكاذبة. لقد رأينا النتائج المروعة لهذا في الماضي – والتحدي الأكبر أمامنا سيكون العثور على طريقة جديدة لمواجهة التيار المتصاعد.

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