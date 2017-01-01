الأربعاء المقبل.. «نتنياهو» يخضع للتحقيق بسبب رشاوي

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القدس المحتلة – ذكرت “الإذاعة العامة” الإسرائيلية، في خبر عاجل لها، أنه من المتوقع أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، للتحقيق في الشبهات الموجهة ضده بإساءة الائتمان وتلقي رشاوى خلافا للقانون.

وكانت “القناة الثانية” الإسرائيلية كشفت أمس أن القضية رقم 1000 التى سيخضع نتنياهو للتحقيق فيها خلال الأسبوع الجارى، تضم عدة جرائم ارتكبها من بينها تلقى رشاوى وفوائد وامتيازات شخصية من رجال أعمال داخل إسرائيل وخارجها، وبحجم كبير.

وتحولت القضية من قيد الدراسة والفحص داخل أجهزة التحقيق التابعة للشرطة الإسرائيلية إلى إطار التحقيق الجنائى بعد وصول معلومات مهمة للشرطة حول القضية فى الأيام الأخيرة، كما يوجد قضية أخرى تحمل الرقم 2000، ومتهم فيها نتنياهو أيضا بشكل رئيسى بالإضافة إلى أفراد عائلته، وسيكون فى هذه القضية حوالى 50 شاهد سيحددون مصير مستقبله السياسى.

وفى المقابل، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوج، إلى إجراء انتخابات أو استفتاء عام بعد 5 أشهر حول مدى تأييد الإسرائيليين لمبدأ حل الدولتين أو لاقامة دولة ثنائية القومية.

وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصرح بأنه يؤيد حل الدولتين الا أنه يقوم بأعمال تتناقض وهذا المبدأ.