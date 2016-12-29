الأرجنتين تحقق مع الرئيسة السابقة لتسترها على تورط إيران بتفجير

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بوينس أيرس – قالت “وكالة الأنباء الرسمية” في الأرجنتين، اليوم الخميس، إن محكمة استئناف ستأمر بإعادة فتح تحقيق في اتهامات للرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز بالتستر على دور إيران في تفجير مركز يهودي وقع في 1994.

وقبل عامين عثر على ممثل الادعاء الذي بادر بتوجيه تلك الاتهامات ويدعى ألبرتو نسمان مقتولا بالرصاص في شقته في بوينس أيرس. وتم تصنيف وفاته على أنها انتحار على الرغم من أن مسؤولا يحقق في القضية قال بعد ذلك إن إطلاق النار عليه يبدو جريمة قتل.

وعثر على جثة نسمان قبل ساعات من تقديمه إفادة للكونجرس بشأن اتهامات لفرنانديز بمحاولة التستر على دور إيران في تفجير شاحنة في مركز (إيه.إم.آي.إيه) اليهودي في بوينس ايرس الذي تسبب في مقتل 85 شخصا.

وقال نسمان وقتها إن فرنانديز عملت في الخفاء لتبرئة إيران وتطبيع العلاقات معها لإبرام صفقات حبوب مقابل النفط مع طهران.