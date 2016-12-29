الأردنيون يستقبلون 2017 برفع أجور النقل العام والمحروقات

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – يستقبل الأردنيون عامهم الجديد 2017، برفع أجور النقل العام، ورفع مرتقب خلال اليومين القادمين لأسعار المحروقات، وتوقعات برفع أسعار جملة من المواد والسلع التموينية.

يأتي ذلك بعدما قررت هيئة تنظيم النقل البري، رسميا، رفع أجور النقل العام وعلى جميع الخطوط، بنسبة 10%، اعتبارا من 5 كانون الثاني المقبل.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، في تصريحات صحفية، إن هناك ما يبرر رفع أجور النقل العام، مشيرًا إلى حالة التضخم السوقي وما تكبده العاملون في هذا القطاع من مصاعب لفترات طويلة انعكست بالتأكيد على القطاع بأكمله.

وآخر زيادة على أجور النقل العام في الأردن كانت في العام 2012 وكانت نسبتها مشابهة لنسبة الرفع الجديدة، في وقت يأمل الأردنيون أن يكون عامهم الجديد عاما مبشرا لا يواجهون فيه ضغوطا اقتصادية إضافة لتلك التي يعيشونها منذ سنوات.

ويغذي قطاع النقل العام خزينة الدولة الأردنية بما نسبته 26% من الناتج المحلي.

وعلى صعيد الطاقة، كشف عاملون في هذا القطاع لـ ” رؤية الإخبارية “، أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات مع بداية العام الجديد، تماشيا مع ما آلت إليه أسعار النفط العالمية.

إلى ذلك، أظهرت دراسة أعدتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ارتفاع أسعار 17 سلعة، بنسبة 22.2%، وقالت إنها كانت بشكل كبير وغير متوقع.

ويعاني الأردن الذي يعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية إلى حد كبير، ويستورد قرابة الـ 98% من حاجته من الطاقة، ظروفا اقتصادية صعبة، بدت واضحة من خلال عجز الموازنة العامة التي تستقبل بها الحكومة عامها الجديد، ناهيك عن الدين العام الذي زاد عن 32 مليار دولار.

وقبل أسابيع، أقرت الحكومة الأردنية مشروع الموازنة العامة بعجز يعادل 1.1 مليار دولار، ولا يزال في طور النقاش حتى المصادقة عليه من قبل مجلس الأمة.