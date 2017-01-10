الأردن.. الإخوان يُخططون للسيطرة على مجالس البلديات والمحافظات

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عمان – كشفت مصادر مطلعة، أن جماعة الإخوان في الأردن، بدأت تخطط للسيطرة على مجالس البلديات والمحافظات، من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات التي ستجري في يوليو المقبل.

وأضافت المصادر لـ«24»، أن الجماعة بدأت تدرس تكتيكات انتخابية جديدة للفوز بهذه الانتخابات، مستفيدة من فشلها في الانتخابات النيابية السابقة، والتي خاضتها في قائمة أطلقت عليها اسم “التحالف فالوطني للإصلاح”، حيث فشل 74 مرشحاً في الحصول على مقعد نيابي من أصل أكثر من 100 مرشح.

وأوضحت أن أولى خطواتها في هذا الشأن ستكون بقرار مبكر من قبل هيئاتها القيادية للمشاركة في هذه الانتخابات، بعكس الانتخابات النيابية والذي تأخر قرار المشاركة فيها، وذلك لتتمكن الجماعة من أخذ الوقت المناسب في وضع تكتيكاتها المناسبة لهذه الانتخابات، وهو ما رجحه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المهندس علي أبو السكر، والذي أكد في تصريحات صحفية اليوم بأن مجلس شورى الجماعة سيجتمع يوم الخميس المقبل لمناقشة توصيات المكتب التنفيذي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس البلديات والمحافظات.

وقال أبو السكر إن “توصية المكتب التنفيذي تعني تأكيد المشاركة بنسبة كبيرة، وذلك من خلال حزب العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة”.

وتقول المصادر إن الجماعة ستحاول التنسيق مع شخصيات إسلامية مستقلة أو عشائرية تتصف بقربها من التيار الإسلامي، بالإضافة إلى أحزاب ضعيفة متفرقة بهدف استمالتها ولو مالياً، للاستفادة من قواعدها الانتخابية.

يشار إلى أن الدولة الأردنية وضمن نهجها إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية وتنمية الأطراف لتمكينها من اتخاذ قراراتها وفق ظروفها وبيئتها قررت تشكيل مجالس محافظات موازية لمجلس النواب في العاصمة، وإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في وقت واحد في شهر يوليو .

وسينتخب المواطنين ممثليهم في مجالس محلية للمحافظات، وبموجب نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات، حيث قسمت محافظات المملكة إلى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعداً على مستوى المملكة.