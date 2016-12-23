الأردن: توقيف أكثر من 200 متشدد وحملة شبابية لحماية كنائس الكرك

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – تواصل أجهزة الأمن الأردنية، حملتها بملاحقة العناصر المتشددة والمنتمية للتيار السلفي الجهادي في مختلف المحافظات، في وقت أكد فيه مسؤول بارز في التيار أن عدد الموقوفين خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز المئتي شخص.

وأكد القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي المعروف بـ”أبي سياف”، في تصريح خص به «رؤية الإخبارية» مساء الخميس، إن عدد المعتقلين تجاوز المئتين”.

وقال ” العدد تجاوز المئتي معتقل من مناطق المملكة بشكل عام”.

واشتدت الحملة الأمنية التي تعهدت الحكومة الأردنية باستمرارها حتى اجتثاث الإرهاب، عقب هجمات إرهابية تبناها تنظيم داعش، في محافظة الكرك جنوبي المملكة، وأسفرت عن استشهاد 11 من عناصر الأمن ومواطنين، ووفاة سائحة كندية.

ولا يرى أبو سياف فيما قام به تنظيم داعش من عمليات في الكرك، ما يخدم مشروع ” الخلافة الإسلامية” حيث أكد أنها لن تقوم على يديهم.

وقال ” مثل هذه العمليات لن تغير شيئا على أرض الواقع، ولا أعتقد أنه يوجد لأي تيار إسلامي مصلحة في تنفيذها في الداخل الأردني”.

تجدر الإشارة هنا إلى أن بضع آلاف من أبناء هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتشددة، خرجوا من الأردن باتجاه سوريا والعراق للقتال هناك وإقامة مشروع الخلافة الإسلامية، على حد زعمهم.

وإضافة إلى التحرك الميداني للأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أية متهمين أو من لهم علاقة بأفكار التنظيمات المتشددة في محافظات الأردن، برزت حملة أمنية إلكترونية تتابع فيها الأجهزة المختصة الناشطين منهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي محافظة الكرك التي شهدت الأحداث الدامية ومسرح الاشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين، أطلق شباب من المدينة حملة لحماية الكنائس فيها، تزامنا مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد.

وقال بعض القائمون على الحملة من أبناء المدينة لـ«رؤية» إن شكل الحملة، سيكون دوريات شبابية تتوزع على جميع الكنائس في المحافظة وكذلك في محيطها منعا لأي تهديد محتمل.