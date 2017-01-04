الأردن: غضب من قرار حكومي يُهدد بإغلاق كليات الشريعة

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – حذر برلمانيون أردنيون من قرار حكومي يقضي برفع معدلات القبول بتخصص دراسة الشريعة الإسلامية، واعتبروا أنه قرار ” مجحف ” ينذر بإغلاق هذه الكليات في عموم المملكة، في حين ربطت الحكومة قرارها بجهود مكافحة التطرف.

وطالب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مصلح الطراونة في بيان وصل «رؤية الإخبارية» نسخة منه، الحكومة بالعدول عن هذا القرار، معتبرا أنه قرار “مجحف”، سيكون له تبعات على المدى الطويل، أقلها إغلاق الكليات”.

وقررت الحكومة الأردنية، مؤخرا رفع الحد الأدنى للقبول في كليات الشريعة بالجامعات الأردنية إلى نسبة 80 بالمئة، لكن وزيرا في الحكومة أشار إلى القرار هو قيد التجربة لمدة عام.

وأبدى عمداء كليات الشريعة وعددها يقارب العشرة في الأردن، غضبهم من هذا القرار، معتبرين أنه يصب في غير مصلحة الكليات الإسلامية وينذر بإغلاقها.

الغاية .. مكافحة التطرف

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي خلال لقائه عمداء كليات الشريعة في الجامعات الأردنية، أن رفع الحد الأدنى لمعدّل القبول هدفه تجويد المدخلات من الطلبة للارتقاء بمخرجات تلك الكليات.

ويرى الوزير أن الإنخفاض المتوقع في أعداد المقبولين في كليات الشريعة سينعكس إيجاباً على مخرجاتها، ولم يخف أيضا أن للقرار علاقة بالجهود الوطنية لمواجهة التطرّف.

وقال في تصريح مكتوب إنَ جذور الإرهاب تكمن في التطرّف، ولا يمكننا فصل تحسين مخرجات كليات الشريعة عن تلك الجهود.

لكن هذا التبرير لا يروق لأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السابق هاني الضمور.

ويرى الضمور خلال حديثه لـ «رؤية الإخبارية» أن تطوير الخطة الدراسية وتطوير الكادر التدريسي أولى من رفع معدلات الدراسة.

ويؤكد أن قرار رفع معدلات القبول ” ليس لمصلحة الشريعة ولا حتى الكليات الإسلامية، بل على العكس ينبغي تقديم حوافز لهم، وتشجيع الناس على دخول هذا المنحى”.

ويضيف ” جميعنا نعلم أن العنف والتطرف في أغلب حالاته لا يتصل بطلبة كليات الشريعة “.

في خريف عام 2014، أطلق الأردن استراتيجية لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب، لكنها واجهت انتقادات فيما بعد، من قلة الموارد وغياب الكوادر.

وتشمل هذه الخطة كل قطاعات الدولة ومنها التربية والتعليم، وقطاع المساجد وتأهيل الأئمة.

كما أحدثت تعديلات واسعة على المناهج المدرسية، في سبيل تطويرها والنهوض بها، وكان من ضمن مبرراتها أيضا مكافحة التطرف.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 12 ألف طالب على مقاعد الدراسة في كليات الشريعة في الأردن، وحوالي 10 آلاف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية، منهم ما يزيد على 9500 طلب من الإناث وأقل من 500 طلب فقط من الذكور.