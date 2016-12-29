الأردن.. هزيمة ساحقة للإخوان في انتخابات اتحاد طلاب جامعة مؤته

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عمان – مني تنظيم الإخوان بهزيمة ساحقة في انتخابات اتحاد طلبة جامعة مؤته الحكومية، التي أعلنت نتائجها الرسمية في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، بعد أن حصد المستقلون أغلب مقاعد المجلس.

وترشح لانتخابات المجلس أكثر من 30 طالباً إخوانياً نجح منهم 3 طلاب فقط بمقاعد المجلس البالغة 82 مقعداً.

وتأتي هذه الهزيمة انعكاساً لحالة التردي التي تعيشها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي خسرت انتخابات غالبية النقابات المهنية البالغة 17 نقابة في الفترة الأخيرة، بعد أن كانت تسيطر عليها.

وتسيطر على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في المملكة مؤخراً حالة من التردي والتشرذم، أدى إلى انقسامها لعدد أحزاب وتيارات متنافسة ومتناحرة مثل جمعية الإخوان و”زمزم” وحزب الشراكة والإنقاذ، بالإضافة إلى حزب الوسط الإسلامي الذي كان انشق عن الجماعة قبل عدة سنوات.

وكان عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتور سليمان الصرايرة أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن نتائج انتخابات إتحاد طلبة الجامعة للدورة الثانية والعشرين، أظهرت فوز الطلبة المستقلين بغالبية المقاعد.

وبين عميد شؤون الطلبة أن الانتخابات جرت وفق الأنظمة وتعليمات اتحاد الطلبة في الجامعة، مؤكداً أن الإقبال على الاقتراع كان جيداً في أغلب الدوائر الانتخابية. ووصلت نسبة الاقتراع في الدوائر كافة إلى 65،9 % وهي الأعلى في نسب الاقتراع خلال الأعوام الماضية.

وشارك في الانتخابات 18 ألف طالب وطالبة من مختلف الأقسام الأكاديمية بطريقة الاقتراع التقليدي وتنافس فيها المرشحون للفوز بمقاعد مجلس الاتحاد البالغة 82 مقعداً.

وفاز 28 طالباً بالتزكية عن بعض الدوائر الانتخابية والقوائم، وبلغ عدد الطلبة المرشحين 283 طالباً وطالبة في بداية الترشيح، في حين بلغ عدد المرشحين بعد انتهاء فترة الانسحاب 164 مرشحاً.

وفازت في الانتخابات ست طالبات على نظام الكوتا الطلابية الذي اعتمدته الجامعة أخيراً، ثلاث للكليات العلمية، وثلاث للكليات الانسانية، فيما فازت 7 طالبات بالتنافس ليصبح عدد الطالبات الفائزات ثلاثة عشر طالبة.