الأردن يأمل أن تشكل أستانة حل سياسي يرضي السوريين

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – عبر الأردن الجمعة، عن أمله بأن تكون مباحثات أستانة التي جمعت أطراف الأزمة السورية الخميس، خطوة نحو إعادة إطلاق محادثات سلمية في إطار جنيف بما يفضي لحل سياسي يقبل به جميع السوريين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده شاركت باجتماع استانة بصفتها مراقبا، مؤكدا دعم الوقف الشامل للعمليات القتالية في سوريا بما يشمل الجنوب، الذي يواجه مخاطر إرهابية قريبة من حدود المملكة.

وذكر الصفدي في تغريدة له على تويتر ” شاركت في اجتماع الدول متقاربة وجهات النظر حول سورية في بون بهدف بحث خطوات التقدم نحو حل يقبله السوريون لإنهاء الأزمة في إطار مسيرة جينيف”.

وأضاف الصفدي ” نأمل أن تكون استانة خطوة نحو إعادة إطلاق محادثات سلمية في إطار جنيف” .

وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية الأردني نظيره التركي مولود أوغل، وأكد الجانبان أهمية تطوير علاقات المملكة وتركيا وتباحثا ملف الأزمة السوري والحرب على الإرهاب.

وتلقى الأردن دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في مباحثات تجمع الحكومة السورية والمعارضة في عاصمة كازاخستان أستانة.

وسبق وأن شاركت المملكة كمراقب في محادثات أستانة السابقة، وأعلن أنه سيراقب وقف إطلاق النار في سوريا.

وكان من المقرر أن تبدأ الأربعاء الماضي، محادثات أستانة التي ترعاها إيران وتركيا وروسيا، لكنها تأجلت حتى الخميس، لأسباب تقنية وفق ما أعلنته كازاخستان.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز قالت المعارضة السورية المسلحة أمس الخميس إنها أثارت قضية تبادل السجناء والأسرى مع الحكومة السورية خلال المحادثات في آستانة، وعبر الحكومة السورية عن استعدادها لذلك.