الأردن يأمل بحل الأزمة السورية سياسياً

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عمان – أكد رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، على موقف بلاده من الأزمة السورية ومنذ بداياتها بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه الأزمة.



وحسب “وكالة الأنباء الألمانية”، تلقى الملقي اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي ،بن علي يلدريم، تناول خلاله الاتفاق الروسي التركي بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان التزام الأطراف كافة بالاتفاق ووقف العنف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الجمعة.

وأعرب الملقي عن أمله بنجاح أية جهود ومبادرات سياسية، وأن يشكل الاتفاق بين روسيا وتركيا خطوة أساسية ودافعاً للجهود الأخرى، باتجاه إيجاد حوار سوري يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي يكفل أنهاء الأزمة، ويحقن دماء الشعب السوري.

وأكد الملقي ضرورة استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورغبة الأردن بزيادة التعاون بالملفات الثنائية والإقليمية.