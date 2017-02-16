الأردن يؤكد: الدولة الفلسطينية «مصلحة عليا»

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – أكد الأردن، اليوم الخميس، أن إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة عليا، مشددا على أنه بدون إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فإن ذلك سيؤجج المنطقة بما يصب في خدمة الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام محمد المومني في تصريحات لـ «رؤية»، ردا على سؤاله بشأن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إن موقف الأردن ثابت وراسخ فيما يتعلق بعملية السلام في المنطقة.

وأكد الوزير على أحقية الشعب الفلسطيني بمطالبه الوطنية المشروعة والتاريخية التي تشكل في جوهرها الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس.

وأمس الأربعاء انعقد أول لقاء للرئيس الأمريكي ونتنياهو منذ فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية أواخر العام الماضي، سبقه قبل ذلك بنحو أسبوعين لقاء جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ليكون بذلك أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي الجديد.

وأكد العاهل الأردني خلال حديثه مع ترامب ضرورة تكثيف جهود تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي اللقاء مع نتياهو تخلى ترامب عن التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية، قائلا “أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة الواحدة وأميل إلى ما يميل إليه الطرفان .. أنا سعيد للغاية بالحل الذي يميل إليه الطرفان”.

وتعهد ترامب بالعمل باتجاه اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لكنه قال إنه يتطلب تنازلا من الجانبين وإن الأمر يتوقف على الطرفين للوصول إلى اتفاق في نهاية المطاف.