الأردن يبقي على دوره بتشكيل وفد المعارضة السورية في إطار التشاور

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – ترك الأردن للسعودية مهمة تشكيل وفد المعارضة السورية لمباحثات جنيف المقرر انعقادها في العشرين من الشهر المقبل، وأبقى على دوره بهذا الخصوص في إطار التشاور مع الرياض وبقية الأطراف ذات العلاقة.

وقالت مصادر أردنية مطلعة في تصريحات لـ”رؤية”، إن ” الأردن لم يسمي أحدا في إطار وفد المعارضة السورية المشاركة في محادثات جنيف المقبلة، والأمر متروك للسعودية في هذا السياق”.

لكن المصادر أشارت إلى أن دور المملكة سيبقى ضمن التشاور كما بقية الأطراف، مؤكدة أن التشاور بين عمان والرياض قائم ومستمر.

وأعلنت المعارضة السورية الأحد تشكيلة وفدها المشارك في المحادثات مع الحكومة السورية، والتي ترعاها الأمم المتحدة ويطلق على هذه الجولة اسم ” جنيف 4″.

وضم وفد المعارضة السورية 21 عضوا بينهم 10 يمثلون فصائل مقاتلة، ويرافقه أيضا وفد تقني يضم قانونيين ومستشارين سياسيين وعسكريين.

وقالت وسائل إعلام بعيد مشاركة عمّان في محادثة أستانة وأصبح لها دور في مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، أنه طُلب من الوفد الأردني المشارك المساعدة في تشكيل وفد المعارضة السورية لمباحثات جنيف القادمة.

وتأتي المحادثات المقبلة بين الأطراف السورية في ظل اتساع سيطرة النظام السوري على مناطق كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة في وقت سابق، وبعد مضي نحو شهرين على إعلان وقف إطلاق نار لا يزال صامدا رغم هشاشته.

ويمثل وفد المعارضة هذه المرة والذي جرى تشكيله في الرياض مختلف الجماعات التي تدعمها السعودية بشكل مباشر إضافة إلى شرائح مختلفة وأسمت نصر الحريري لرئاستها.