الأردن يدين التفجيرات الإرهابية ببغداد

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عمّان – دان الأردن بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين في سوق شعبي وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وبحسب «وكالة الأنباء الأردنية»، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الإرهاب بات يضرب كل يوم وبابشع صوره وأساليبه، داعيا لتكامل الجهود ونصرة العراق في التصدي للإرهاب.

وأكد وقوف الأردن وتضامنه مع العراق الشقيق في تصديه للارهاب والارهابيين الذين يستهدفون استقرار العراق وسلامة مواطنيه.

واعرب المومني عن تعازيه باسم الحكومة الاردنية بالضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.