الأردن يدين الهجومين الإرهابيين شرقي العاصمة العراقية

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عمان – دانت الحكومة الاردنية الهجوميْن الانتحاريين اللذين استهدفا شرقي العاصمة العراقية بغداد، أمس الإثنين، وأوقعا عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المومني، وقوف الأردن مع الحكومة والشعب العراقيين، لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق.

وقدّم الدكتور المومني، تعازي الحكومة بضحايا الهجومين، مؤكدا موقف الأردن الرافض للإرهاب بجميع أشكاله.

وشهدت العاصمة العراقية اليوم، هجومين إرهابيين بسيارتين مفخختين، استهدفت الأولى تجمعا لعمال يعملون بالأجر اليومي، والأخرى انفجرت داخل مرآب للسيارات قرب مستشفى الكندي في شارع فلسطين.