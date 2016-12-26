الأردن يرسل دعوة إلى رئيس الإمارات لحضور القمة العربية بعمّان

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أبوظبي – استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي مساء اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، الذي سلمه رسالة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتضمن دعوة عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، للمشاركة في أعمال القمة العربية الدورية لقادة وزعماء الدول العربية التي تستضيفها عمّان أواخر مارس المقبل.

ونقل الوزير الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة ولشعب الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء.

وتجاذب الشيخ محمد بن راشد والوزير الأردني أطراف الحديث حول العلاقات الأخوية المميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تطوير هذه العلاقات التي تخدم التضامن العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لما فيه مصلحة شعوبها ودولها وخدمة السلام العالمي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق “ضرورة التنسيق العربي الجاد والتعاون بين دولنا العربية لحماية مصالح شعوبنا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا التي تشكل قاعدة لبناء مستقبل واعد للشباب العربي من خلال توفير فرص العمل وتحفيزهم على الابتكار والإبداع وتعزيز روح الإنتماء الوطني والقومي في أوساط الأجيال العربية المتعاقبة”.

وأشاد بجهود الأردن ملكاً وحكومة وشعباً، الرامية إلى التصدي للإرهاب بكل الوسائل وتعاونها البناء مع العديد من الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف الذي يحمي أراضيها وشعبها وسيادتها، مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها لها القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية الآمنة.

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.

كما حضره سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، جمعة عبدالله العبادي، والقنصل العام الأردني في دبي، الدكتور سائد الردايدة، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية.