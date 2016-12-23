الأردن يستنكر حرق داعش لجنديين تركيين داخل سوريا

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عمان – استنكرت الحكومة الأردنية بشدة الجريمة الأرهابية النكراء التي ارتكبتها عصابة داعش الارهابية بحرق جنديين تركيين في إحدى المناطق بسوريا.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح صحفي، ان هذا العمل الدنيء يكشف من جديد السلوك الهمجي واللاانساني والوحشي لهذه العصابة الارهابية.

وأكد المومني استمرار الاردن بالوقوف ضد الارهاب والارهابيين ودعمه لكل الجهود الدولية لمحاربة الارهاب ووقوفه مع تركيا وكافة الدول في حربنا جميعا على الارهاب الغاشم الذي يستبيح الانسانية ومستقبل الشعوب. وماضون في محاربة جذور الارهاب الفكرية والايديولوجية والوقوف بوجه العصابات الفكرية التي بثت الفرقة والفتنة في المجتمعات.

وقدم المومني التعازي للحكومة التركية واهالي الضحايا.