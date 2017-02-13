الأردن يشارك بالمحادثات السورية المقبلة في أستانة

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – تلقى الأردن دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في مباحثات أستانة الجديدة بين الحكومة السورية والمعارضة، والتي من المقرر أن تجري يومي 15 و 16 فبراير الجاري في عاصمة كازاخستان أستانة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي في تصريح لـ “رؤية” إنه وبناء على التنسيق مع روسيا وجهت للأردن دعوة للمشاركة كمراقبين في مباحثات أستانة المقبلة”.

وأكدت “سنشارك على مستوى كبار المسؤولين في أستانة”.

وشارك الأردن كمراقب في محادثات أستانة السابقة، وأعلن أنه سيراقب وقف إطلاق النار في سوريا.