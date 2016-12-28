الأردن يصدّر أول شحنة خضار للسوق الفلسطينية دون وساطة إسرائيلية

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عمان – عبرت إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق جسر الملك حسين الأربعاء، أول شحنة خضار أردنية مباشرة إلى السوق الفلسطينية بدون وساطة الجانب الإسرائيلي.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عقب اشرافه على دخول الشحنة: ان الخضار والفواكه الاردنية ستدخل الى اراضي السلطة الفلسطينية مباشرة بعد ان تم التنسيق مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا الى انها بداية جديدة لفتح اسواق جديدة للخضار والفواكه الاردنية .

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، سيتم تصدير الاغنام والمواشي بالإضافة الى الخضار والفواكه مشيرا الى ان الوزارة بصدد التنسيق مع جميع المصدرين والمعنيين لازالة العوائق واستمرار تبادل الصادرات وفق الروزنامة الزراعية والتنسيق بين الجانبين دون تدخل الوسيط الاسرائيلي.

من جانبها عبرت المستشارة الاقتصادية في السفارة الفلسطينية الدكتورة مها الصايغ عن سعادتها بهذا الانجاز المتميز الذي سينعكس ايجابا على المواطن الفلسطيني.