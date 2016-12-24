الأردن يعلن عن تبادل سجناء مع السعودية

رؤية – علاء الدين فايق

عمان – أعلن الأردن، اليوم السبت، عن مبادلة ثلاثة سجناء أردنيين يمضون أحكاما بالسجن في السعودية، مع سعوديين إثنين موقوفين في مراكز التوقيف الأردنية.

وقالت مديرية الأمن العام الأردني، في بيان وصل «رؤية الإخبارية» نسخة منه” إن تبادل السجناء الخمسة بين البلدن جاء تنفيذا لاتفاقية نقل المحكومين الموقعة في عام 2013.

وأضاف ” تم نقل ثلاث أردنيين محكوم عليهم من قبل السلطات القضائية السعودية بأحكام سالبة للحرية لإكمال محكوميتهم في المملكة، وأيضا جرى نقل نزيلين يحملان الجنسية السعودية من مراكز الإصلاح والتأهيل داخل الأردن إلى السعودية لإكمال مدة محكوميتهم هناك “.

واعتبر البيان الأمني أن نقل النزلاء يأتي للتخفيف عن ذوي النزلاء من مشقة وتكاليف السفر الى الدول التي يقضي بها ابنائهم احكاماً بالسجن.

وجرى التبادل من خلال إرسال كل بلد منهما بعثة أمنية لإتمام عمليه النقل.

وليست هذه المرة الأولى، التي يتم تبادل سجناء بين الأردن والسعودية، حيث كان آخرها الشهر الماضي، بنقل ثلاثة من المحكومين السعوديين إلى بلدهم.

وبحسب أرقام سعودية ” شبه رسمية ” يبلغ عدد السجناء السعوديين في الأردن 63 سجينا بينهم محكومون وموقوفن، ومن ضمنهما امرأتان إحداهما محكومة والثانية موقوفة، في حين لا يتجاوز عدد الأردنيين الموقوفين داخل السجون السعودية 250 شخصًا.

ووقعت الاتفاقية الأمنية بين المملكتين في عام 2013، ووافق عليها مجلس الشورى السعودي ومجلس الوزراء الأردني.