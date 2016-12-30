الأردن يُحذر من إقامة حزام بري يصل إيران بلبنان

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عمان – كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات عن أن الأردن، وبمساعدة غربية، درب قوات معارضة سورية لشن هجمات تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية من سوريا.

ونفى في حديث حصري لـ”بي بي سي”، أن يكون هدف تدريب هذه القوات التي تعرف باسم جيش العشائر مهاجمة القوات النظامية.

وعبر فريحات عن قلق الأردن من تقدم فصائل الحشد الشعبي الشيعية في اتجاه مدينة تلعفر في العراق، محذرا من امكانية إقامة حزام بري يصل إيران بلبنان ان استمر تقدمها في اتجاه الحدود السورية.