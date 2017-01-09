الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بشمال سيناء

رؤية – أميرة رضا

القاهرة – أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الأثيم الذي استهدف كمين “المطافي” بمدينة العريش بشمال سيناء، صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن استشهاد ثمانية وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تعيق رجال الجيش والشرطة عن دورهم في اجتثاث جذور الإرهاب اللعين، ولن تنال من عزيمة مصر في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة، مجددًا دعمه لكافة الجهود التي تقودها القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الشر والإرهاب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.