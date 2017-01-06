الأسطول الجنوبي وارتفاع الاحتياطي النقدي في الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأخبار السياسية وكان أبرزها تدشين الأسطول الجنوبي بالحبر الأحمر، وارتفاع الاحتياطي النقدي.

وجاءت الأخبار على النحو التالي

الأهرام

تدشين الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

افتتاح مشروعي تطوير ميناءي سفاجا ودمياط البحريين

تشغيل ميناء أرقين البري جنوبا .. وإنشاء آخر في جغبوب غربا

السيسي يطلب عدم التعاقد مع شركات أو مستثمرين لتنفيذ مشروعات إلا بعد العرض عليه

الرئيس: مشروعات المواني والطرق لتنشيط الاستثمار والتجارة والتنمية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيادة الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، والذى يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية تخطيطاً وتنظيماً وتسليحاً، بما يمكنها من إحكام سيطرتها الكاملة على مسرح العمليات البحري بنطاق البحر الأحمر، حيث يضم الأسطول الجنوبى وحدات للمدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية، كما قام برفع علم مصر على حاملة الطائرات الهليكوبتر «جمال عبدالناصر»، وذلك ضمن افتتاح سلسلة من المشروعات القومية فى مجال النقل البحرى والطرق، شملت مواني سفاجا ودمياط وأرقين، بعد تطويرها وفقاً لأحدث المنظومات الملاحية العالمية‪.

خلال مناقشتها الظاهرة: «دفاع النواب» تطالب الأجهزة الرقابية بالكشف عن قضايا الفساد المضبوطة

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أجهزة الدولة الرقابية بالإعلان عن قضايا الفساد التي يتم ضبطها باعتبار ذلك أمرا يريح المجتمع وذلك دون التصريح بالمعلومات المهمة عن القضايا التى يتم كشفها لعدم التأثير على مراحل التحقيقات ومراعاة لسريتها ، ودعت اللجنة لدراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بحق الاطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد ، ووضع عقوبة تحمل المدير المسئول عن كل موقع إدارى مسئولية الإهمال فى متابعة مرءوسية حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر عليهم وعدم الإبلاغ ، ودعت اللجنة وسائل الإعلام لتبنى حملة إعلامية تدعو المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد والامتناع عن الانصياع لطالبي الرشوة من الموظفين العموميين ، والاعلان عن قضايا الفساد و ضرورة تداول المعلومات بما يحقق الشفافية والردع العام .

جاء ذلك, خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر لمناقشة ظاهرة الفساد وتأثيره على المجتمع وسبل مواجهته ، حيث طالب النواب لجنة الاصلاح الدستوري المشكلة من قبل وزارة العدل بتقديم أهم المقترحات التى توصلت إليها ، بالاضافة الى توضيح ما تم انجازه خلال الثلاث سنوات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

118 بطريركا على الكرسي البابوي

الكنيسة المصرية .. الانحياز إلى الوطن

«لولا وطنية الأقباط وبطريركهم كيرلس الخامس وإخلاصهم الشديد وحبهم لوطنهم لتقبلوا دعوة الأجنبى لمساندتهم ولفازوا بالجاه والسلطان والمناصب الكبيرة بدلا من النفى والسجن والاعتقال، لكنهم فضلوا أن يكونوا مصريين معذبين محرومين من المناصب والجاه ويذوقوا الموت والظلم على أن يكونوا محميين بأعدائهم وأعدائك» هكذا تحدث زغيم الأمة سعد باشا زغلول مخاطبا المصريين في 19 سبتمبر 1923 عن الدور الوطنى والتاريخي للأقباط .

ظلت الكنيسة المصرية متمسكة بالرباط الوطني القوى الذي يجمع المصريين مسلمين ومسيحيين وتنظر إلى محاولات المحتل بالريبة بل وترفضها علانية وفى صراحة ففى بداية القرن التاسع عشر وخلال حكم محمد على باشا أرسل قيصر روسيا الى البطريرك بطرس السابع المشهور بالجاولى يحاول استمالته والدخول فى حمايته، ولما حضر مندوب القيصر الى البابا ابدى اندهاشه من حياة الشظف والزهد التي يعيش فيها رأس الكنيسة المصرية ثم عرض عليه رغبة ملك روسيا فرد البابا قائلا يا ولدي هل ملكك لايموت قال يموت يا سيدي، فقال فنحن لاندخل في حماية ملك يموت ولكننا نعيش فى ظل ملك لايموت وهو الله وحكى المندوب لمحمد على وقائع لقائه مع البابا الذى ابدى سعادة غامرة برد البابا على مندوب القيصر والتى رأى فيها اعتزازه بوطنه وشراكته لاخوانه من المسلمين.

الجمهورية

رفع العلم المصري على حاملة الطائرات جمال عبدالناصر وافتتاح موانئ سفاجا ودمياط وآرقين

الرئيس: الإنفاق علي المشروعات القومية وتحديث البنية التحتية يتم وفق تخطيط ورؤية شاملة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس قيادة الاسطول الجنوبي بالقوات البحرية وقام برفع علم الجمهورية علي حاملة الطائرات المروحية “جمال عبدالناصر”.

كما قام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال النقل البحري والبري شملت موانئ سفاجا ودمياط وأرقين.

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه إلي مقر اللواء الثاني للقوات الخاصة البحرية حيث ألقي اللواء أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية كلمة أشار فيها إلي أن القوات البحرية شهدت خلال الفترة الأخيرة مرحلة تطوير شامل علي ثلاثة محاور تضمنت التسليح والبنية التحتية والفرد المقاتل.

كما شهد الرئيس عدداً من بيانات التدريب العملية للقوات الخاصة البحرية والتي أظهرت مدي احترافية عناصر القوات وتميزهم في الأداء والقدرة علي تنفيذ المهام والخطط التكتيكية.

ثم توجه الرئيس بعد ذلك إلي ميناء سفاجا لافتتاح أعمال تطويره حيث ألقي محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة عرض خلالها نتائج أعمال مراجعة وتقييم مشروع تطوير ميناء سفاجا.

وشدد الرئيس في هذا الصدد علي أهمية ضبط النفقات ومراعاة جميع عناصر التكلفة بحيث يتحقق أعلي عائد علي استثمارات أموال الدولة مع عدم تحمل الدولة أية تكلفة للعمالة الزائدة خلال تطوير الموانئ ووجه سيادته بإنشاء محطة وقود داخل ميناء سفاجا لتوفير احتياجات الشاحنات.

المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 2.5%

زيادة الدين الخارجي إلى 2.60 مليار دولار.. والمحلي 758.2 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 207.1 مليار دولار ليبلغ 265.24 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي مقابل 058.23 مليار دولار في نوفمبر السابق له بنسبة ارتفاع 2.5%

كما أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار بما نسبته 9.7% ليصل إلي 2.60% مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 8.55 مليار دولار في يونيو السابق عليه.

أرجع البنك المركزي الارتفاع إلي زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3.4 مليار دولار أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.0 مليار دولار بلغت اعباء خدمة الدين الخارجي “متوسط وطويل الاجل” نحو 5.2 مليار دولار خلال يوليو – سبتمبر من العام المالي الحالي منها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 3.0 مليار دولار كما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 3.16% في سبتمبر الماضي مقابل 2.13% في سبتمبر .2015 وفي نفس السياق أوضح المركزي ارتفاع اجمالي الدين العام المحلي إلي 758.2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 2.87% مستحق علي الحكومة و4.3% علي الهيئات العامة الاقتصادية و6.5% علي بنك الاستثمار القومي.

على مائدة وزير الخارجية

المثقفون والمفكرون يناقشون تحديات السياسة الخارجية

تعزيز الدور المصري إقليمياً ودولياً واستثمار العلاقات مع واشنطن وموسكو

استضاف سامح شكري وزير الخارجية أمس بمقر وزارة الخارجية مائدة مستديرة لنخبة من المثقفين وكتاب الرأي والمفكرين والأكاديميين المصريين. للتشاور حول “تحديات السياسة الخارجية المصرية في الفترة الراهنة”.

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المائدة المستديرة شملت عدداً من أبرز المثقفين والمفكرين المصريين في مختلف المجالات كالدكتور عليّ الدين هلال وصلاح منتصر والدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتورة هالة السعيد والدكتور مصطفي الفقي والسفير عبدالرؤوف الريدي والدكتور حسين أمين والدكتور عبدالمنعم المشاط. وأحمد المسلماني.

جاء ذلك في اطار تواصل وزارة الخارجية المستمر مع دوائر النخبة الفكرية من أجل بلورة اتجاهات السياسة الخارجية المصرية.

تناول الحوار كيفية تعزيز الدور المصري علي الساحتين الإقليمية والدولية في ظل التحديات الراهنة. بالإضافة لأهمية استثمار علاقات مصر التاريخية مع العواصم الاستراتيجية المختلفة. وفي مقدمتها واشنطن وموسكو وبكين والاتحاد الأوروبي. لطرح رؤية مصر تجاه مستقبل علاقات مصر مع هذه الدول وكيفية ايجاد حلول ناجزة ومستدامة لأزمات منطقة الشرق الأوسط.

كما دارحوار مطول حول دور مصر الإقليمي والدولي بمختلف روافده العربية والأفريقية والإسلامية والشرق أوسطية والذي يرتكز إلي دعائم حضارية وتاريخية راسخة تؤهل مصر للقيام بهذا الدور علي أكمل وجه.

حرص الوزير علي الاستماع إلي تقديرات الحضور ورؤيتهم لكيفية مواجهة التحديات الجسام التي تواجه الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 2.5%

زيادة الدين الخارجي إلي 2.60 مليار دولار.. والمحلي 758.2 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 207.1 مليار دولار ليبلغ 265.24 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي مقابل 058.23 مليار دولار في نوفمبر السابق له بنسبة ارتفاع 2.5%

كما أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار بما نسبته 9.7% ليصل إلي 2.60% مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 8.55 مليار دولار في يونيو السابق عليه.

أرجع البنك المركزي الارتفاع إلي زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3.4 مليار دولار أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.0 مليار دولار بلغت اعباء خدمة الدين الخارجي “متوسط وطويل الاجل” نحو 5.2 مليار دولار خلال يوليو – سبتمبر من العام المالي الحالي منها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 3.0 مليار دولار كما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 3.16% في سبتمبر الماضي مقابل 2.13% في سبتمبر .2015 وفي نفس السياق أوضح المركزي ارتفاع اجمالي الدين العام المحلي إلي 758.2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 2.87% مستحق علي الحكومة و4.3% علي الهيئات العامة الاقتصادية و6.5% علي بنك الاستثمار القومي.

المصري اليوم

البحر الأحمر في حماية «الأسطول الجنوبي»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، افتتاح مقر الوحدات الخاصة البحرية بالأسطول الجنوبى بمدينة سفاجا، ورفع العلم على حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر»، وافتتح تطوير ميناء سفاجا البحرى، كما افتتح عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) ميناء أرقين البرى الحدودى بين مصر والسودان، وتعميق الممر الملاحى بميناء دمياط.

حضر افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبى، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية في حوار لـ«المصري اليوم»: التعليم والبحث العلمي يحتاجان تغييراً جذرياً وليس «ترقيعاً»

قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن التعليم والبحث العلمى يحتاجان إلى تغيير جذرى للمنظومة بالكامل، ولن يصلح معها عملية الترقيع التى تحدث من وقت للثانى، وأن منظومة ربط الصناعة بالبحث العلمى غائبة، ما أدى إلى افتقاد مصر إحداث نقلة نوعية من البحث إلى إنتاج التكنولوجيا.

وأضاف «خليل» فى حواره لـ«المصري اليوم»، أن أزمة مصر إدارة بنسبة ١٠٠% وليس الميزانيات، موضحا أن مصر تنفق سنوياً نحو ١٥٠ مليارا من بينها ٥٠ مليارا على المجتمع المدنى دون عائد حقيقى على الاقتصاد أو الدخل القومى، مشددا على أن ربط الصناعة بالمجتمع البحثى أصبح الآن مسألة «بقاء».

وأشار «خليل» إلى أن إسرائيل حققت قفزة هائلة فى مجال نقل البحوث إلى تكنولوجيا ولدينا صلات مع كبرى شركات العالم الآن من خلال ربط الصناعة بالبحث العلمى، وأن مصر لديها فجوة ما بين التصدير والاستيراد نحو ٦٠ مليار دولار سنوياً تستطيع تقليلها إلى النصف على الأقل من خلال تفعيل الصناعة بالبحث العلمي، لكن لابد من وجود محفزات لرجال الصناعة وإزالة عدم الثقة من جانب الصناع فى البحث العلمي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى منذ ٢٠١١

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضى ليسجل ٢٤.٢٦٥ مليار دولار، بزيادة قدرها ١.٢ مليار دولار عن الاحتياطي في نوفمبر الماضي والذي سجل ٢٣.٠٥ مليار دولار، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام ٢٠١١، وبذلك يقترب من المستهدف السابق للبنك المركزى والبالغ ٢٥ مليار دولار.

وأرجع الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، الطفرة التى شهدها الاحتياطى إلى قرار «المركزى» بتحرير سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر الماضي، والذي دفع كثيرا من العملاء الأفراد إلى التخلى عن الدولار، ما ساهم فى رفع الاحتياطى، بالإضافة إلى تراجع الواردات بسبب ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تقييد الاستيراد.

وأضاف «الشاذلى»، لـ«المصرى اليوم»، أن البنك المركزى والحكومة يستهدفان دعم الاحتياطي الأجنبي وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة.

وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرمس، إن ارتفاع الاحتياطى يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين.

وقال هاني فرحات، من «سى.آى» كابيتال، إن «المركزى» نجح فى تحقيق ما كان يستهدفه بوصول الاحتياطى إلى ٢٥ مليار دولار، مشيرا إلى أنه يعيد الثقة فى قدرة «المركزى» على إعادة الاستقرار في سوق الصرف.