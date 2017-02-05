«الأسود» تنهش «الفراعنة» في نهائي أفريقيا

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القاهرة – فاز المنتخب الكاميرون ببطولة أمم أفريقيا الخامسة في تاريخه بعد الفوز على مصر بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة الذي أقيمت على استاد الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرافيل.

الشوط الأول

لعب المنتخب المصري ركلة البداية حيث يتواجد في الجانب الأيسر من ملعب المباراة، فيما يتواجد الفريق الكاميروني في الجانب الأيمن.

وحاول المنتخب المصري صناعة الحدث سريعا، بعدما لعب محمد صلاح بينية رائعة في الدقيقة 2 لعبدالله السعيد ومنحه وضعية الانفراد بحارس المرمى لكنه سدد سريعا وتمكن اندوا من التصدي لها.

وقطع باسوجوج الكرة من أحمد فتحي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ومررها إلى سياني على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة مباشرة على المرمى لكنها كانت ضعيفة وتصدى لها عصام الحضري.

على مدار 10 دقائق قام المنتخب الكاميروني بالسيطرة على الكرة وسط تمركز غير جيد من لاعبي المنتخب المصري وعدم قدرة على تسليم واستلام الكرة بشكل جيد، لكنها سيطرة لم تشكل خطورة على مرمى مصر.

وأحرز النني الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 22 من عمر المباراة، بعدما كانت بداية الهجمة من جانبه حيث مررها لعمرو وردة الذي قدمها لمحمد صلاح في الجانب الأيمن الذي منح بينية رائعة لنني ليسددها قوية على يسار الحارس أوندوا.

وتعرض أدولف تيكو في الدقيقة 30 من عمر المباراة للإصابة في إحدي الكرات المشتركة مع عمرو وردة، واضطر الجهاز الفني للكاميرون لاستبداله في الدقيقة 32 وشارك بدلا منه نيكولاس نكولو.

وأخطأ الحضري في الدقيقة 37 أثناء ابعاد إحدي الكرات العالية وتداخل مع أحمد فتحي، لتذهب الكرة نحو جاك زوا أمام منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية على المرمى لكنها أتت بعيدة تماما عن القائمين والعارضة.

ولعب عبدالله السعيد كرة طويلة من وسط الملعب في الدقيقة 45 تجاه محمد صلاح الذي استلم وحاول الانطلاق لكنه ركل الكرة بقوة مبالغ فيها لتذهب للحارس أوندوا الذي تقدم من مرماه واستحوذ عليها.

الشوط الثاني

بدأ المنتخب الكاميروني النصف الثاني من المباراة بإجراء التبديل الثاني بمشاركة فينسنت أبو بكر بدلا من روبرت نديب تامبي، وأجرى الأسود ركلة استئناف اللعب، حيث تواجدوا على اليمين ولعب المنتخب المصري على اليسار.

ولعب أحمد فتحي عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 49، وقام دفاع الكاميرون بابعادها لتصل إلى عبدالله السعيد الذي سدد كرة مباشرة بيمناه لكنها ذهبت بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى الكاميرون.

انطلق صلاح بالكرة ومر من لاعب الكاميرون في وسط الملعب بالدقيقة 57 ثم حصل على ركلة ثابتة على الجانب الأيمن ليلعبها صلاح بنفسه.

واستطاع منتخب الكاميرون أن يلعب هجمة مرتدة سريعة على مرمى مصر لكن انتهت بركلة ركنية.

وارسل موكاندجو في الدقيقة 60 من عمر المباراة عرضية من الجانب الأيسر، وارتقى نكولو البديل ولعب رأسية قوية في وسط رقابة من جانب أحمد حجازي، لتسكن شباك المنتخب المصري.

وسيطر المنتخب الكاميروني تماما عقب تسجيل هدف التعادل وأتت الدقيقة 68 بكرتين في غاية الخطورة، استطاع حجازي أن يحول الأولى لركنية، ثم قام نكولو بتسديد كرة رأسية أتت ضربة مرمى.

وكسر المنتخب المصري السيطرة الكاميرونية في الدقيقة 70 بهجمة عن طريق رمضان صبحي الذي لعبها قطرية من الجانب الأيسر لمحمد صلاح في اليمين ومر من مدافع الكاميرون أويانجو بمهارة عالية لكن مدافع آخر ابعاد الكرة.

وارتكب عبدالله السعيد في الدقيقة 77 خطأ فادح في التعامل مع الكرة ليقوم جاك زوا بالانطلاق بالكرة حتى منطقة الجزاء ويسدد كرة ضعيفة على مرمى الحضري.

واستطاع فينسنت أبو بكر أن يحرز الهدف الثاني لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 89، بعدما استلم الكرة بين المحمدي وعلي جبر وسددها على يسار عصام الحضري الذي عجز عن التعامل معها، وفقا لـ«المصري اليوم».