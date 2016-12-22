الأسيران شديد وأبو فارة يعلقان إضراب 90 يوما عن الطعام

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القدس المحتلة – قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة، علقا إضرابهما عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأوضح قراقع في تصريح له، اليوم الخميس، أن الأسيرين شديد وأبو فارة علقا إضرابهما الذي استمر حوالي 90 يوما، بعد موافقتهما على تحديد سقف لاعتقالهما الإداري، والذي ينتهي في 1-6-2017 وعدم تجديد الاعتقال مرة أخرى.

يذكر أن الأسير أحمد أبو فارة (31 عاما) هو من بلدة صوريف في محافظة الخليل، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 2-8-2016 وحولته للاعتقال الإداري؛ وسبق أن أمضى عامين في سجون الاحتلال خلال اعتقال سابق؛ أما الأسير أنس شديد (19 عاما) فهو من بلدة دورا بالخليل؛ واعتقلته قوات الاحتلال في نفس يوم اعتقال الأسير أبو فارة؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر، وخاضا اضرابا عن الطعام منذ 25 أيلول الماضي.