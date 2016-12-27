«الأمة الكويتي» يطالب بإحالة جرائم سوريا للمحكمة الجنائية

رؤية

الكويت – طالب مجلس الامة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب، وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت التوصيات الصادرة عن المجلس في جلسة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسهيل إجراءات إقامة أهل سوريا في الكويت، مطالبة وزارة الصحة والهلال الأحمر بزيادة عدد القوافل لإسعاف السوريين اللاجئين بالدول الأخرى، بحسب «وكالة الأنباء الكويتية».