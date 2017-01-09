الأمم المتحدة: إيران أرسلت شحنات أسلحة للحوثيين

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قال تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، إن إيران خرقت الحظر المفروض على توريد السلاح إلى اليمن، وأرسلت إلى جماعة الحوثيين شحنات من الأسلحة عبر البحر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن في 18 من يناير الجاري اتهام من فرنسا، بضبط شحنة من السلاح في شمال المحيط الهندي في مارس 2016، كانت قادمة من إيران، ورجحت بانها كانت ذاهبه إلى اليمن، بحسب وكالة «رويترز».

وقال بان كي مون قبل أن يخلفه أنطونيو غوتيريس في أول يناير «أن إيران قد خرقت الحظر على السلاح، وذلك بتزويدها حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثيين بأسلحة وصواريخ».

(وكالات)