الأمم المتحدة تدعو  نظام الأسد إلى السماح بتوصيل المساعدات

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دمشق – طالب ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، النظام السوري بالسماح للمنظمة الدولية بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.

وأفاد «أوبراين» أن المحادثات مع النظام مستمرة بلا توقف بشأن قضية توصيل المساعدات، مضيفًا أنهم لم يتلقوا ردًّا إيجابيًّا بعد من النظام في هذا الشأن، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وأعرب عن ترحيب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار المعلن في سوريا ، مؤكدًا أنهم ينتظرون من النظام السوري «ضوءًا أخضر وضمانات أمنية»، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية.