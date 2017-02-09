الأمم المتحدة تعتزم تعيين «سلام فياض» مبعوثًا دوليًا لليبيا

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نيويورك – أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الخميس، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أبلغ مجلس الأمن نيته تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا لليبيا بدلا من الحالي مارتن كوبلر.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تتم مناقشة الأمر رسميا في مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التعيين المقترح بعد ساعات من إلقاء كوبلر كلمة أمام مجلس الأمن، قال فيها إن المباحثات بشأن “تعديلات محتملة” للاتفاق السياسي في لبيا أحرزت تقدما في الشهرين الماضيين.

وتابع “إني مقتنع بأننا سنجد إطارا في الأسابيع المقبلة تحل هذه المسائل من خلاله، وسنصدر توصيات لعرضها على المؤسسات المعنية للموافقة عليها”.