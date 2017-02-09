الأمم المتحدة تعلق أعمالها بسبب العواصف والثلوج

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نيويورك – تسببت سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتعليق الأمم المتحدة أعمالها، وإغلاق المدارس في بعض المدن، شمال شرقي البلاد، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة طيران.

وضربت العواصف والثلوج، مدنا عديدة في مقدمتها نيويورك، وكونيتيكت، ورود آيلاند، وماساتشوستس، ونيوجيرسي.

كما أثرت الأحوال الجوية السيئة سلبا، على حياة نحو 50 مليون مواطن، في المنطقة.

ففي نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، أغلقت السلطات المدارس ويعض المؤسسات العامة.

ووصلت سماكة الثلوج في بوسطن، 45 سم، وفي نيويورك 30 سم. وسُجلت العديد من الحوادث المرورية بسبب الجليد في الطرقات.

وحذّرت السلطات المواطنين من العواصف الثلجية في المنطقة التي قد تبلغ فيها سرعة الرياح 80 كم/ساعة، أحيانا.

كما علقت الأمم المتحدة أعمالها في مقرها العام بنيويورك لمدة يوم، على خلفية الثلوج، وستعلن لاحقا فيما إذا كانت ستعمل الجمعة، بحسب حالة الطقس.

(وكالات)