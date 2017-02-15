الأمم المتحدة تعين رئيسًا جديدًا لعمليات حفظ السلام

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نيويورك – عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رئيسا جديدا لعمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية واحتفظ بثلاثة مسؤولين كبار آخرين في الأمم المتحدة في إطار جهوده لإصلاح برامج السلام والأمن بالمنظمة.

وقال جوتيريش الذي تولى منصبه في ديسمبر كانون الأول في بيان “أعلنت أن إصلاح استراتيجية وعمل وهيكل السلام والأمن بالأمانة العامة سيحظى بأولوية قصوى”، حسبما أفادت «رويترز».

وأضاف “هذا العمل الهام سيتطلب خبرات وتجارب من المسؤولين الكبار ومن كل الموظفين.”

وقال الأمين العام إن الخطوة جاءت قبل مراجعة داخلية لعمليات السلام والأمن ستكتمل في يونيو حزيران ثم تعرض بعد ذلك على الدول الأعضاء.

وذكر البيان أن جوتيريش عين الدبلوماسي الفرنسي جان بيير لاكروا رئيسا لعمليات حفظ السلام لمدة عام. ورفض إرفيه لادسو عرضا بالاستمرار في المنصب.

وقبل كل من أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام لدعم بناء السلام وأتول كهاري وكيل الأمين العام للدعم الميداني وجيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية بالاستمرار في مناصبهم حتى أبريل نيسان 2018.