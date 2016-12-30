الأمم المتحدة: 2017 فرصة تاريخية لإعادة توحيد قبرص

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نيويورك – قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن قبرص المنقسمة على أسس عرقية لديها “فرصة تاريخية” لتتوحد من جديد في 2017، وإن اجتماعاً في جنيف في أوائل يناير (كانون الثاني) سيكون حاسماً لاتفاق سلام استعصى على الجزيرة لعقود.



وحسب وكالة “رويترز”، ستتوج محادثات مكثفة بدأت قبل 18 شهراً بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك باجتماعات في جنيف بدءاً من 8 يناير (كانون الثاني).

وكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص، إسبن بارث إيده، في صحيفة “قبرص” الأسبوعية قائلاً إن “الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، أظهرا الإرادة السياسية والقيادة لإنهاء الصراع”.

وأكد إيده، وهو وزير خارجية نرويجي سابق “هما يدركان أن الوضع القائم غير مقبول ولا يمكن أن يستمر وأن المحادثات الراهنة تقدم أفضل فرصة لإيجاد حل”.

وتابع “تقف الجزيرة على أعتاب جني ثمار سياسية واقتصادية ليس فقط للقبارصة بل أيضاً إلى ما وراء الجزيرة عبر المنطقة الأوسع.. إعادة التوحيد السلمي للجزيرة العام القادم قد يتيح فرصة تاريخية لطي نهائي لصفحة التاريخ في قبرص”.