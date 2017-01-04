الأمن البحريني يعتقل ثلاثة مسؤولين بسبب هجوم سجن «جو»

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المنامة – أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بإيقاف ثلاثة من القيادات الأمنية على خلفية هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية بعد العمل الإرهابي المتمثل في الهجوم المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” والذي أسفر عن استشهاد شرطي بحريني أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وشمل قرار الإيقاف الذي أصدره وزير الداخلية البحريني كلاً من مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في “جو ” ومدير إدارة الأمن والحماية، عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بالنيابة المختصة التابعة لإدارة المحاكم في وزارة الداخلية، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.

يأتي ذلك في ضوء توصيات لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية للبحث في ملابسات العمل الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في “جو ” في الأول من شهر يناير الجاري 2017م.