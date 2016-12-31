الأمن التونسي يكشف عن خلية إرهابية في سيدي بوزيد

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تونس – تمكن الأمن التونسي بمدينة سيدي بوزيد، اليوم السبت، من الإطاحة بخليّة إرهابيّة مكونة من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة وتنشط بمدينتي بئر الحفي وسيدي بوزيد.

وأوضحت الداخلية في بيان لها اليوم، أنه بالتّحرّي مع هذه العناصر اعترفوا بموالاتهم لتنظيم “داعش” الارهابي ومبايعتهم له وتحريضهم الشّبّان على مبايعته إضافة إلى دعوتهم إلى القيام بأعمال تخريبيّة، وتنزيلهم لصور ومقالات تمجّد أعمال التّنظيم المذكور.

وبحسب «وكالة الأنباء التونسية»، أشارت إلى أن النّيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بكامل أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وإحالتهم على المحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد التي أذنت بدورها أمس الجمعة بإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.