الأمن التونسي يُفكك خلية إرهابية تضم نساء

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تونس – فككت وزارة الداخلية التونسية “خلية إرهابية” مؤلفة من 5 أشخاص بينهم 3 شابات، بتهمة التواصل مع “عناصر إرهابية” في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد جهاديين، حسبما أعلنت الوزارة، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الخلية تتكون من 5 عناصر كلهم موقوفون وهم شابان (19 و31 عاماً) و3 شابات (17 و18 و28 عاماً) إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية، وفقا لوكالة «الأنباء الفرنسية».

وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد وتونس وباجة، وفق الوزارة التي أوضحت أن عناصرها اعترفوا بالتواصل فيما بينهم ومع عناصر إرهابية في ليبيا والجزائر، عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة.

وأضافت الوزارة أن الخلية تعمل على “استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والإلتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم داعش والإشادة بعملياته الإرهابية”.

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاماً مع تنظيمات متطرفة خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.

وبحسب التقرير فإن “عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق”.