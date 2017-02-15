الأمن اللبناني يوقف 3 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

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بيروت – أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إيقاف كلا من اللبنانى (م.خ.) وزوجته اللبنانية (هـ.ح) والفلسطينى اللاجئ في لبنان (م.م.) بتهمة انتمائهم إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه ومحاولة المغادرة إلى سوريا للالتحاق بصفوفه وذلك في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها.

وذكر بيان للمديرية اليوم الأربعاء أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وبأنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابى وأن الفلسطينى اللاجئ فى لبنان (م.م.) أقدم على تجنيد الزوجين المذكورين لصالح التنظيم، وبأن الآخيرين غادرا إلى تركيا بهدف الدخول إلى سوريا للالتحاق بذوى الزوجة الذين يقاتلون إلى جانب التنظيم الإرهابى، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل إثر توقيفهما من قبل السلطات التركية وإعادتهما إلى لبنان، حسبما أوردت «وكالة الانباء الكويتية».

وأشار الأمن العام فى بيانه إلى أن اللبنانى (م.خ.) تواصل مع شقيق زوجته (ع.ح.) الموجود فى سوريا والذى ربطه بأحد المشغلين الأمنيين لدى التنظيم حيث كلفه الأخير بجمع معلومات وتحديد أهداف كشخصيات أو تجمعات يمكن الوصول إليها، تمهيدا لاستهدافها بعبوات ناسفة أو عمليات انتحارية أو عمليات دهس تحت مسمى “غزوة سريعة”، بالإضافة إلى تدريبه على التواصل معه بواسطة رسائل مشفرة بالغة التعقيد تمكنت الجهات الفنية المختصة لدى المديرية العامة للأمن العام من حل شفرتها.